Težave na cestah zaradi snega

Sneg je pobelil nekatere predele Slovenije, zaradi česar prihaja do težav na cestah tudi na Štajerskem. Spodaj si preberite, kje so aktualne težave na cestah.

* Med Poljčanami in Pečico na nepreglednem ovinku dve drevesi na cesti.

* Zdrs tovornega vozila med Slovensko Bistrico in Pragerskim, pri odcepu za Pragersko.

* Podrto drevo med Spodnjimi Stranicami in Frankolovim, med ovinki. Trenutno enosmerna zapora zaradi odstranjevanja, promet ureja policija.

* Oviran promet na Štajerski avtocesti pred počivališčem Tepanje, smer Ljubljana, zaprt vozni pas zaradi zdrsa tovornega vozila. Kolona vozil dolga 2,6 kilometra, zamuda: 10 minut.

* Oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri Maribora, zaprt vozni pas zaradi zdrsa tovornega vozila.

* Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami je zaradi prometni nesreče proti Mariboru zaprt vozni pas.

[aktualizirano: 06:22]