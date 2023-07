Testirajo Centralko

Začelo se je testno obdobje Centralke, v katerega so na Mestni občini Celje (MOC) vključili tudi občanke in občane MOC in obiskovalce Celja, ki so se prijavili v testno ekipo. Do konca julija bodo imeli možnost preizkušati aplikacijo Centralka.

Centralka testnim uporabnikom omogoča registracijo in prijavo, nalaganje dobroimetja s PayPalom ali na Mestni blagajni Mestne občine Celje, vožnjo s Celebusom, izposojo Kolesca (lahko se koristi obstoječa članarina na Nextbike, pri prvi uporabi znotraj Centralke pa je potrebna registracija v KolesCE) in parkiranje in podaljševanje parkiranja na daljavo, obvestilo pred potekom zakupljene parkirnine, nakup mesečnih in letnih dovolilnic.

Do konca leta lahko uporabniki pričakujejo popolno integracijo sistema KolesCE v Centralko.