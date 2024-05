Testenine v gobovi omaki

Potrebujemo:

250 g svežih gob

1 drobno narezano šalotko

2 stroka česna

250 ml smetane za kuhanje

pol decilitra belega vina

maslo

sol

mleti črni poper

peteršilj

testenine po želji

Gobe očistimo in narežemo, sesekljamo česen in narežemo šalotko. Testenine skuhamo po svojem okusu v slanem kropu. Čebulo zlato popražimo, dodamo gobe in jih pražimo, da voda nekoliko izpari. Dodamo česen, sol in poper. Gobam dolijemo belo vino in kuhamo do dve minutki ter zalijemo s sladko smetano. Mešamo na rahlem ognju, da se omaka nekoliko zgosti. Primešamo testenine, potrosimo s peteršiljem ter postrežemo. Lahko dodamo tudi nariban parmezan.