Terme Zreče: postopno odprtje ambulant, terase zaprte

V podjetju Unitur napovedujejo, da od jutri odpirajo ambulante.

V podjetju Unitur, ki upravlja Terme Zreče in turistični center na Rogli, bodo sprva odprli nekaj ambulant v sklopu zdravstva. Tako bodo jutri ponovno začeli z ambulantno fizioterapijo, v prihodnjih dneh načrtujejo postopno odprtje drugih specialističnih ambulant.

Gostinstvo zaprto

Teras svojih gostinskih obratov še niso odprli. “Dokončne odločitve, glede izvajanja gostinske dejavnosti na terasah in letnih vrtovih med epidemijo še nismo sprejeli. Naj-verjetneje pa bomo z obratovanjem nekaterih teras gostinskih objektov (tudi v odvisnosti od vremenskih pogojev), začeli v drugi polovici meseca maja,” so za naše medije včeraj sporočili iz podjetja.

Z mislimi so tudi že pri poletni sezoni, kjer bo v ospredju zlasti doživljajska ponudba za družine na svežem gorskem zraku in razvoj programov, ki temeljijo na zdravih, zelenih in aktivnih doživetjih, pravijo v Uniturju in dodajajo, da bodo posebno pozornost namenjali tudi zdravju in varnosti gostov.

(Nina Krobat)