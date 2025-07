TEPANJE Tragedijo povzročil ukrajinski voznik kombija

Kot so popoldne pojasnili v izjavi na celjski policijski upravi, je število mrtvih v dopoldanski nesreči na Štajerski avtocesti pri Tepanju naraslo na pet.

Kombinirano vozilo ukrajinskih registrskih oznak je med vožnjo v smeri Ljubljane silovito treščilo v tovorno vozilo, ki je na vozišču stalo v koloni zaradi obnovitvenih del v predoru.

Vsi umrli so se peljali v kombiju in vsi so tuji državljani, njihovo identiteto še preverjajo.

Voznik je staknil lažje telesne poškodbe, medtem ko so sopotnico pospremili v bolnišnico.

Promet po tem delu avtoceste so pred kratkim spet sprostili.

Število letos umrlih na cestah celjskega območja je naraslo na 18.

PŠ