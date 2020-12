Tepanje: pred obrtno cono krožišče in komunalna ureditev

Kdaj bodo podjetniki lahko začeli graditi v novi obrtni coni v Tepanju, je še težko reči. Lastnikov zemljišč tam je več in kot poudarja konjiški župan Darko Ratajc se bo treba čim prej dogovoriti, s kakšno dinamiko bodo tam začeli s komunalno ureditvijo. Najprej pa je tako ali tako treba zgraditi še krožišče, ki bo ob izvozu z avtoceste oz. vstopu v obrtno cono. Tam je Občina svoje že storila. “Občina je podpisala sofinancerki sporazum. Za izgradnjo tega krožišča bo delež Občine približno 400 tisoč evrov, v kar je vključen tudi odkup zemljišč. Mi smo zadnjo pogodbo z lastniki že podpisali, tako da investitor, torej Direkcija RS za infrastrukturo, lahko gre normalno v razpis,” je pojasnil Ratajc, ki pričakuje, da bodo z deli začeli spomladi.

Na zadnji seji občinskega sveta so med drugim sprejeli tudi predlog odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno cono Tepanje. Ta zdaj med drugim dovoljuje, da bodo na eni od parcel lahko zgradili parkirišča za osebna in tovorna vozila. Za potrebe parkirišča bodo lahko investitorji postavili tudi pripadajoče objekte in naprave, kot so rampe, plačilni avtomati s strojnico in podobno. (Jure Mernik)

Foto: arhiv NOVIC

