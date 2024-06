Tepanje: pijan po avtocesti v napačno smer

37-letni voznik je dopoldne na avtocesti (Slovenska Bistrica – Tepanje) vozil v napačno smer in na vrhu klanca proti Tepanju trčil v drug osebni avtomobil. Voznico so s tehničnim posegom rešili iz avtomobila in jo odpeljali v bolnišnico, kamor so odpeljali tudi 37-letnika. Po prvih ugotovitvah policistov Policijske uprave Maribor je povzročitelj trčenja vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,18 miligrama alkohola.

Zaradi prometne nesreče je bil skoraj tri ure promet oviran, potekal je po odstavnem pasu, nastajali so zastoji.

Foto: PGD Slovenske Konjice