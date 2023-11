TENIS KLUB COKAN: Igrišča uspeli sanirati v celoti

Avgustovske stoletne vode so prizadele tudi številne športne objekte. Izjema niso bila niti teniška igrišča, kjer trenirajo mladi perspektivni teniški igralci. Tako je bilo tudi v teniški akademiji Robija Cokana, v Šempetru v Savinjski dolini. Šolo obiskuje ogromno otrok iz Celja, še danes pa se Cokan z žalostjo spominja letošnjega avgusta. »Savinja je prišla po dolini z več kot metrskim valom naravnost v nas. Val je podrl in razrezal balon, na igrišču je pustil od 10 do 15 centimetrov mulja. Balon je verjetno povsem uničen. V objekt je prišlo pol metra vode, tako da je vsa oprema zanič … Zelo nas je prizadelo,« spomin na poplave še enkrat opiše Cokan. Še avgusta je poudarjal, da je sicer optimist, ampak da po vsem, kar se je zgodilo, enostavno ne ve, kako naprej. Z delom in borbenostjo jim je uspelo.

Vsa njihova teniška igrišča so tri mesece po poplavah sanirana. Igrišča so tako hitro uspeli urediti predvsem s pomočjo prostovoljcev. »Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem za podporo, ker so nam mesec dni pomagali pri odstranjevanju posledic poprav. Hvaležni smo našim prijateljem, teniškim igralcem in ostalim, ki so nam priskočili na pomoč,« pravi Cokan. (A. S.)

