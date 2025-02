Telemach Slovenija z nenehnimi investicijami v omrežno infrastrukturo krepi položaj vodilnega telekomunikacijskega operaterja na področju hitrosti, zanesljivosti in pokritosti. V zadnjih štirih letih so v podjetju s strateškimi naložbami bistveno nadgradili zmogljivosti svojega omrežja, kar uporabnikom prinaša še boljšo povezljivost in digitalno izkušnjo.

Tako so postavili okoli 350 novih baznih postaj, močno povečali povprečne hitrosti prenosa podatkov in zmogljivosti omrežja. Za nadgradnjo so poskrbeli tudi na območju občine Pesnica, saj so postavili bazne postaje v naseljih Jakobski Dol in Polička vas. S tem želijo tamkajšnjim prebivalcem zagotoviti tehnološko najbolj napredne storitve, ki vodijo v izboljšano uporabniško izkušnjo, prilagojeno digitalnim potrebam prihodnosti.

Prizadevanja Telemacha, da vseskozi nadgrajuje svoje storitve, niso ostala neopažena, saj se lahko pohvali s kar nekaj mednarodnimi nagradami. Zadnjega je prejel februarja letos, in sicer mu ga je podelilo podjetje Opensignal za najbolj zanesljivo mobilno omrežje v Sloveniji.*



Analiza družbe Opensignal se osredotoča izključno na metrike mobilne izkušnje. Ocena je vključevala analizo dostopa do omrežja ter uporabniške izkušnje pri osnovnih spletnih aktivnostih, kot so video klici, glasovni klici prek aplikacij in brskanje po spletu.

V naslednjih petih letih bo Telemach svoje investicije še povečal in v razvoj omrežja vložil dodatnih 80 milijonov evrov. S tem bo omogočil vrhunsko digitalno izkušnjo ter poskrbel za še večjo razširjenost in zmogljivost omrežja.

*Pridobljena nagrada Opensignal – Slovenija: oktober 2024 temelji na podlagi neodvisne analize meritev mobilnih omrežij med 1. junijem in 29. avgustom 2024 © 2025 Opensignal Limited.