Minuli vikend je pred Špitalom za prjatle potekal predizbor za državno prvenstvo v slam poeziji 2025. Slam poezija združuje performans, govorjeno poezijo in gledališče, bistvena razlika med klasično poezijo in slamom pa je v tekmovanju, pojasnjuje Alenka Drevenšek iz Celjskega literarnega društva. Na odru v Špitalu so se zvrstili stari znanci in novi obrazi, skupaj osem nastopajočih, po dveh krogih pa sta se na zmagovalni oder povzpela Mišel Ristov in Ema Medved. Foto: Mira Gorenšek, Matic Ačko.



