Na 11. Vege teku na celjski Špici so tradicionalno donacijo od izkupička startnin znova prejeli v Društvu proti mučenju živali (DMPŽ) Celje. Kot so poudarili, so ponosni in zadovoljni, da jih organizator kot najstarejše tovrstno delujoče društvo povabi in donira del finančnih sredstev. Kot vedno bodo denar porabili za kritje veterinarskih stroškov pri pomoči nedavno poškodovane muce.

Oglas