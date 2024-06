Tamer iz Egipta: »Ustvarjen sem bil za Slovenijo«

Tamer Zakaria in Vojka Tamer Lešnik sta zakonca, ki sta se poročila v Egiptu, danes pa živita na Pragerskem. Vprašali smo ju, zakaj sta izbrala Slovenijo?

»Predvsem zaradi otrok. Želim si, da bi imeli dobro izobrazbo,« pojasnjuje Tamer. O tem, da bi ostala za vedno v Egiptu, nista veliko razmišljala, še posebej ne potem, ko se je leta 2010 tam začela revolucija. Slovenija je sicer prva evropska država, ki jo je Tamer obiskal. Živo se spominja poleta z letalom in razgledov tik pred prvim pristankom v Ljubljani: »Ko sem videl vse te zelene gozdove, sem bil navdušen.« A kmalu je prišla zima …

Kmalu po Tamerjevi selitvi v Slovenijo se je začela zima. Ta je prinesla tudi negativne občutke, ni bilo najlažje, pojasnjujeta Pragerčana. »Ni lahko, ko prideš v novo okolje in ne znaš govoriti njihovega jezika,« pravi Vojka. V veliko pomoč so mu bili Vojkini starši, čeprav s Tamerjem ne govorijo skupnega jezika. Zima je prinesla veliko novosti: med njimi tudi sneg. Sneg ga na videz fascinira, a se ga Tamer ne dotika rad: »Rad ga gledam, ne maram pa mokrega občutka, ko ga primem!« se zasmeji.

1 od 3

Tamer je po vseh teh letih nad Slovenijo še zmeraj enako navdušen. »Slovenija ima veliko gozdov. Tu je posebna tišina. Tega drugod po Evropi ni.« Rad ima Pragersko, od slovenske hrane mu je posebej ljuba solata. Zdaj, ko govori slovensko, je marsikaj lažje. In česa v Sloveniji ne mara? Rasizma. Ne občuti ga toliko na svoji koži, opazi pa ga predvsem v odnosu družbe do Romov. »Rekel bom, da se Romi kdaj vedejo slabo, ker družba z njimi ravna slabo.« Pa Tamer, je on kdaj imel slabo izkušnjo? »Ja, dva tedna nazaj, me je nekdo ozmerjal glede na barvo kože, ker je pri delu prišlo do nesporazuma. Razumel sem ga, da mi daje napitnino in …« Sledil je sklop žaljivk. Nekateri ljudje so do Tamerja nestrpni tudi preko telefona, saj se v naglasu sliši, da mu slovenščina ni prvi jezik. Tamer pravi, da je škoda, saj se trudi komunicirati v slovenščini in ne angleščini in da ga grdi komentarji prizadenejo. Kljub vsemu pa Slovenija ostaja država, kjer se počuti doma oz. kot reče sam: »Ustvarjen sem bil za Slovenijo.«

Kaj egiptovskega bi Tamer prinesel v Slovenijo, če bi le lahko, pa v aktualni številki Bistriških novic.