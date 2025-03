Taftane zgodbe Zale Brglez na ogled v Slovenskih Konjicah

V Veliki galeriji Doma kulture Slovenske Konjice so odprli razstavo Taftane zgodbe domačinke Zale Brglez. Vse do konca aprila so na ogled stenske tapiserije, ki jih ustvarja s tehniko taftanja.

»Tehniko taftanja sem pravzaprav odkrila po naključju, na Instagramu. Kupila sem pripomočke in začela ustvarjati. S to tehniko, ki je pri nas še precej nepoznana (gre za izdelovanje preprog oziroma tapiserij) želim zabrisati mejo med rokodelstvom in umetnostjo,« je povedala.

Taftanje je metoda izdelave preprog, ki vključuje potiskanje preje preko platnene osnove, napete na okvir. Zala s t.i. pištolo za taftanje na podlago vpleta posamezne niti, s čimer ustvarja različne, večinoma abstraktne motive in vzorce.

»Posebnost mojih del je, da vanje ročno všijem perlice, kar je sicer zamudno, toda izdelek dvigne na višjo raven. Večini svojih del tudi dodam okvir, kar še pripomore temu, da izdelek dojamemo kot umetniško delo in ne kot neko navadno preprogo,« je poudarila ustvarjalka.

(NK; Foto: Matej Nareks)