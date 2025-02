Tadej Mazej v celjskem dresu vsaj do 2027

Rokometaš Tadej Mazej je podaljšal pogodbo s Celjem Pivovarno Laško. Kot so sporočili iz kluba, bo šestindvajsetletnik dres trenutno prvourvščene ekipe lige NLB nosil vsaj do konca sezone 2026/2027. Prejšnja pogodba bi mu potekla ob koncu te sezone. Mazej se je pivovarjem pridružil v sezoni 2020/2021 in v tem času odigral 175 tekem ter dosegel 442 golov. S Celjem je dvakrat postal državni prvak, po enkrat pa je bil z ekipo najboljši še v pokalu in superpokalu.

Za klubsko spletno stran je Mazej dejal, da je vesel, da ostaja v Celju: “To je klub, ki mi je ponudil pravo priložnost v članski konkurenci, s podaljšanjem pa izkazal zaupanje, da bomo po pravi poti skupaj stopali tudi v prihodnje. Velika čast je, da ostajam del najtrofejnejšega moškega kolektiva v Sloveniji. Vedno sem in vedno bom dajal vse od sebe na in ob rokometnih igriščih, moja naloga pa je tudi usmerjanje mlajših igralcev, jim biti v podporo. Veselim se prihajajočih izzivov igranja v celjskem dresu. Verjamem pa, da smo na pravi poti, da se skupaj z navijači veselimo uspehov v tej in prihodnjih dveh sezonah.”

Foto: Slavko KOlar, RK Celje Pivovarna Laško