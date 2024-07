Taborniki iz Sl. Konjic na taboru

Taborniki iz Rodu belega konja Slovenske Konjice so se na letošnji tabor odpravili na že znano lokacijo v bližini Braslovškega jezera. Teden dni je kar 100 udeležencev preživelo v naravi, od tega 80 otrok in 20 vodnikov, ki so poskrbeli za res nepozabno izkušnjo.

Tradicionalno so najprej na taborni prostor peš prispeli mladi vodniki in starejši taborniki GG – ji (otroci od 5. do 9. razreda). Najstarejši so s potjo začeli kar v Slovenskih Konjicah, mlajši pa v Celju, Ljubnem ob Savinji ali v Velenju. Na poti so sami poskrbeli za hrano in si uredili prostor, kjer so prespali noč – bivak. Po prihodu v tabor so pridno poskrbeli, da so imeli mlajši taborniki (od 1. do 4. razreda), ki so na tabor prispeli dan kasneje, pripravljene svoje spalnice oz. šotore.

Usvojili številne veščine

Otroci so teden preživeli ob opravljanju raznih taborniških veščin, kot so poznavalec živali, risar skic, signalist, kuharski vajenec in uporabnik noža. Streljali so z lokom, kurili ogenj, kuhali čaje iz okoliških zelišč in postavljali razne taborniške objekte. Prehodili so orientacijski pohod, se preizkusili v različnih športnih in strateških igrah, večino popoldnevov pa so se pred vročino skrili s kopanjem. Teden so popestrili z enodnevnim izletom na Velenjsko jezero, jutro na taboru pa je z njimi preživel tudi župan Slovenskih Konjic, Darko Ratajc.