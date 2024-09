Ta vikend v Slovenski Bistrici in okolici

Več družabnih, športnih in drugih dogodkov se bo ta vikend zvrstilo v Slovenski Bistrici in bližnjih krajih.

Psihoterapevtski center za otroke, mladostnike in odrasle ARKA prireja v soboto, 21.9., v Slovenski Bistrici celodnevni dogodek, ki so ga poimenovali “Krepitev duševnega zdravja skozi umetnost in kulturo”. Pripravljajo delavnice za otroke in mladostnike ter predavanje za odrasle: Kako čustva vplivajo na telo, bolezni in zdravje?

V Plezalnem centru Slovenska Bistrica bo državno prvenstvo v hitrostnem plezanju. Za najboljša mesta se bodo pomerili plezalci vseh starosti. Tekmovanje bodo zjutraj otvorili najmlajši cicibani in cicibanke. Vrhunec dneva bo člansko tekmovanje, kjer se bodo za najvišja mesta borili najhitrejši tekmovalci in reprezentanti! Vstop je prost.

Na Pragerskem ter na Črešnjevcu slavijo krajevni praznik.

Na Pragerskem bo v soboto pestro ves dan: pripravljajo več dejavnosti za otroke – od napihljivih igral, delavnic ter drugega. Več ekip se bo pomerilo v kuhanju dobrodelnega pragerskega piskra. Izkupiček bo za šolski sklad. Zgodaj popoldne bo osrednja prireditev s kulturnim programom. Prav tako se bodo mladi pomerili na nogometnem turnirju, nekoliko starejši v odbojki na mivki. Ves vikend bo tudi razstava malih živali, ki jo prireja Društvo gojiteljev s Pragerskega.

Dišalo pa bo tudi na Črešnjevcu pri lovskem domu, kjer bodo ekipe vaških odborov v soboto popoldne kuhale golaž v kotličkih, ocenjevali bodo vina lokalnih pridelovalcev. Zvečer bo v šolski telovadnici zaključna prireditev ob krajevnem prazniku. Za tem pa se bodo krajani in krajanke znova odpravili do lovskega doma, kjer bodo praznik KS združili s praznovanjem 70. obletnice delovanja Lovske družine Črešnjevec.

To nedeljo, 22. 9., bo v Slovenski Bistrici tudi prireditev za ljubitelje starodobnikov – na parkirišču pred tovarno Impol bo sejem starodobnikov.

Spomnimo pa tudi na Športni vikend, ki poteka pod okriljem Športne zveze Občine Slovenska Bistrica (več info na https://www.szosb.si/). (B. Petelinšek)