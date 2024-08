Svinjski zrezki s figami in medom

Sestavine:

4 svinjski zrezki

100 g čebule

3 stroki česna

4 žlice sončničnega olja

150 g svežih fig

2-3 žličke medu

ščep soli

približno 1,5 dl vode

Svinjske zrezke potolčemo s kuhinjskim kladivom in jih položimo v vroče olje. Znižamo temperaturo in dodamo olupljene stroke česna. Čebulo narežemo na tanjše rezine, sveže fige na deski razrežemo na centimetrske koščke.

Meso posolimo in posodo pokrijemo s pokrovko. Kuhamo okoli 15 minut, da se meso zmehča, prav tako pa tudi česen, čebula in fige. Po potrebi prilivamo vodo. Česen pretlačimo z vilico. V omako dodamo 20 g medu. Na nizki temperaturi kuhamo toliko časa, da se med stopi in lepo vmeša v omako. Postrežemo lahko z njoki, rižem ali krompirjem.