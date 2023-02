Svinjski medaljoni z zelenim poprom

Sestavine za 2 osebi:

· 400–500 g svinjske ribice

· žlica pirinega zdroba ali moke

· 200 ml jušne osnove

· 2 žlici masla

· malo oljčnega olja

· žlica zelenega popra

· 2 vejici timijana

· 2 vejici rožmarina

· sol

Priprava:

1. korak:

Svinjsko ribico splaknemo pod tekočo vodo. Z mesa odstranimo srebrno kožico, saj se med peko ne zmehča, narežemo na enako debele medaljone, približno 2 cm.

2. korak:

V ponvi na srednjem do močnem ognju segrejemo malo olja in žlico masla in vanjo zložimo polovico medaljonov, da temperatura ne bo preveč padla. Medaljone posolimo, oskubimo vejici timijana in rožmarina ter začimbe razporedimo po medaljonih. Pečemo na vsaki strani približno tri minute, da so lepo zlato rjavi, nato jih prestavimo na krožnik in pokrijemo ter spečemo še drugo polovico medaljonov.

3. korak:

V ponvi, kjer smo pekli meso, raztopimo še eno žlico masla, dodamo zeleni poper in žlico zdroba ali moke ter ob mešanju malo popražimo. V ponev vlijemo kozarec jušne osnove ali pa kozarček belega vina, nežno postrgamo po dnu ponve in med mešanjem malo kuhljamo, da se omaka zgosti. Medaljone vrnemo v omako in jih segrevamo kakšno minuto, nato pa postrežemo.

Medaljoni v poprovi omaki so hitro pripravljeni in odličnega okusa, postrežemo jih s skledo solate in kosom najljubšega kruha.