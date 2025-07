Svinjska ribica v slanini

Sestavine:

približno 500 g svinjskega fileja

sol, poper

žlička suhega timijana

olivno olje

2 žlici gorčice

150 g slanine

Priprava

1. korak:

Na svinjski ribici najprej očistimo odvečno vezivno tkivo, meso premažemo z žlico olivnega olja ter ga začinimo s timijanom, soljo in poprom. Svinjsko ribico v ponvi na vročem olju opečemo z vseh strani do zlatorumene barve, s takšno karamelizacijo namreč meso dobi dodaten okus.

2. korak:

Opečeno ribico namažemo z gorčico. Na prozorno folijo razporedimo slanino, postavimo ribico na sredino in jo ovijemo s slanino, da jo tesno oprijema.

3. korak:

Ribico, ovito s slanino, postavimo v ogreto pečico na 180 o C za približno 25–35 minut oz. dokler termometer ne doseže želene temperature (za svinjski file je priporočeno med 65-70°C). Tako pečen file ima v notranjosti še rahlo rožnato barvo. Po peki mora file počivati vsaj 10 minut, nato ga narežemo na nekoliko debelejše rezine in polijemo z malo omake, ki se je nabrala v pekaču.

K svinjskemu fileju ovitemu v rezine slanine se odlično prileže krompirjev in pastinakov pire ter slastne pečene paprike.