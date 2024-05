Svilogojstvo na Štajerskem?

Septembra lani se je začel projekt Svilena pot – vzgoja sviloprejke za ohranjanje tradicije in trajnostnega razvoja. Projekt sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Zaključil se bo konec avgusta. Celotna vrednost projekta znaša nekaj manj kot 160 tisoč evrov. Konzorcijski partner projekta je Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic, ki ga vodi raziskovalka dr. Marinka Vovk. Cilj projekta je bil omogočiti vzpostavitev nove sviloprejske zadruge, ki bo vključevala najnovejše znanstvene izsledke in jih aplicirala v prakso na področju svilogojstva. Zadrugo so ustanovili letos in jo poimenovali Bela Murva, sedež ima v Tepanju. Ima devet članov in več pridruženih članov ter deluje kot socialno podjetje. Njen predsednik je Konjičan Marin Zver.

Da je zanimanje pri ljudeh precejšnje, je pokazal obisk na delavnicah Svilogojstvo za začetnike, ki so jih sredi maja pripravili v »demo« centru zadruge na Dolgem vrhu pri Laporju. Poudarili so pomen vzgoje sviloprejke za medicinske namene. Na Dolgem vrhu imajo posajenih 600 sadik bele murve. Sviloprejke se hranijo izključno z njenimi listi, ki morajo biti sveži in brez pesticidov. V njihovem laboratoriju so lahko obiskovalci spoznali celotno pot vzreje, od jajčec do kokonov in pridobili še številne druge informacije, tudi to, kako pripraviti prostor za vzrejo. Več v današnji številki lokalnega časopisa NOVICE . (D.G.)