Svetovni dan snega na Rogli

Predzadnjo januarsko nedeljo je bil svetovni dan snega. Obeležili so ga tudi na Rogli. Dopoldne je bilo na voljo brezplačno informativno učenje smučanja in animacija za otroke s FUN4U. Sledila je še tekma maskot Zlodej, Roglin in Kuža pazi Zavarovalnice Triglav. Zbrani so poskusili tudi kulinarične dobrote.

Tudi ta konec tedna bo na Rogli prava zimska pravljica. Za otroke je na smučišču Uniorček na voljo novost letošnje zimske sezone, kar 90 metrov dolg pokrit transportni trak. Kmalu bo tudi mesec dni odkar so odprli prvi Snežni Wake Park z zabavnimi ovirami in skoki, ki so namenjeni predvsem adrenalinskim navdušencem Ko se s stemni je konec tedna na voljo tudi večerno sankanje. Priljubljeno mesto za družinske dogodivščine je tudi Pohorska vasica. Poskrbeli so tudi za skijoring (vleka smučarja s konjem) na Ranču Rogla pri Pesku.

Foto: Unitur