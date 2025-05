Sveta birma v Slovenski Bistrici in na Zgornji Ložnici

V Slovenski Bistrici in na Zgornji Ložnici je 24. aprila potekala sveta birma. V cerkvi svetega Jerneja v Slovenski Bistrici je zakrament podelil upokojeni mariborski nadškof dr. Marjan Turnšek, v župniji Sv. Venčesel na Zgornji Ložnici pa kurat Stanko Praznik.

Mladi birmanci in birmanke so se na prejem zakramenta svete birme pripravljali skozi več let verouka, ob katehezah in duhovnih vajah. Zakrament birme predstavlja pomemben korak v njihovem duhovnem zorenju.

V prihodnjih tednih bodo svete birme potekale tudi v drugih župnijah na območju Bistriškega. Na Prihovi bo 24. maja, na Tinju 31. maja, v Čadramu 7. junija in na Črešnjevcu 8. junija.