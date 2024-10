Svet Hermanovih prijateljev odprl svoja vrata

V Otroškem muzeju Hermanov brlog, ki deluje znotraj Muzeja novejše zgodovine Celje (MNZC), so minuli teden odprli že 29. novo občasno razstavo Svet Hermanovih prijateljev.

Skozi razstavo, ki je postavljena v štiri prostore, se sprehodimo vse od prebivalstva, družine pa do posameznika. V delu, ki predstavlja prebivalstvo, lahko na ekranu ves čas spremljamo, kako se populacija Zemlje spreminja iz sekunde v sekundo, sicer pa so ustvarjalci razstave s tem delom skušali predstaviti razlike in podobnosti med ljudmi in kulturami. V delu, kjer so izpostavili družino kot najmanjšo celico skupnosti, so želeli predstaviti različne oblike družin in vloge v njih. V delu, ki se osredotoča na posameznika, pa so predstavljeni predvsem človeško telo, čutila in čustva. Razstava je raznolika in zastavljena zelo interaktivno, tako je za otroke zelo zabavna. Lahko se denimo preizkusijo v domačih opravilih, kot so obešanje perila, zlaganje oblačil in brisanje prahu, preizkušajo svoje znanje o človeškem telesu, s figuricami sestavijo svoj sanjski dom in še marsikaj.

Razstava je dostopna prav vsem otrokom, saj je prijazna invalidom. Slabovidne osebe si lahko razstavne eksponate približajo s pomočjo povečevalnega stekla. Prvič pa so s pomočjo Zveze društev slepih in slabovidnih zasnovali tudi avdio vodnike za slepe osebe. Otvoritev razstave je bila zelo dobro obiskana. Številni obiskovalci so pred ogledom lahko prisluhnili pesmi učencev 2. in 3. razreda OŠ Frana Kranjca, pozdravila pa sta jih direktor muzeja, dr. Tonček Kregar, ki je poudaril, kako pomembna vrednota je prijateljstvo, ter avtorica razstave, Jožica Trateški, ki je več povedala o sami zasnovi in postavitvi le-te. Obiskovalce je seveda pozdravil tudi sam Herman Lisjak, ki bo prihodnje leto praznoval že svoj 30. rojstni dan. (MH)