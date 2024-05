Šuntner in Matjašič z Zgornje Polskave zlata na svetovnem pokalu v Footgolfu

Leon Šuntner in Nani Franc Matjašič, člana zgornjepolskavskega Sport cluba M, sta poskrbela za še en izjemen rezultat slovenskih footgolfistov. Na tekmi svetovnega pokala FIFG 250, ki je bila konec tedna v Bovcu, sta zasluženo osvojila prvo mesto.

Na dvodnevnem tekmovanju je nastopilo kar 70 tekmovalcev iz sedmih držav.

Leon Šuntner, zanj je bila to prva zmaga v svetovnem pokalu, je suvereno zmagal v seniorski konkurenci, saj je že prvi dan tekmovanja naredil vrhunski rezultat (-7). Drugi dan tekmovanja je taktično odigral celotno srečanje ter z naskokom štirih točk za sabo pustil drugouvrščenega, domačina Vasjo Kovača, tretji pa je bil Slovak Mario Polach.

Matjašič, ki je v super seniorski kategoriji po prvem dnevu vodil za eno samo točko, je tokrat drugi dan tekmovanja šele v finišu tekme strl odpor prvega igralca sveta, Slovaka Jana Holiča ter zaslužno stopil na najvišjo stopničko. Tretji je bil Italijan Stefano Cavi. V kategoriji moških je zmagal domačin Gaj Rosič, med ženskami pa je slavila Madžarka, Dora Kuchta.

Ciljajo na Evropsko prvenstvo!

Sport club M združuje okoli 20 članov, igrajo že četrto leto. » Vsaka taka zmaga, ki pride na svetovnem nivoju, nekaj pomeni. Kajti na svetu je toliko dobrih igralcev, da se moraš res zelo potruditi, da prideš do takega dobrega rezultata,« je pot tekmi dejal Nani Franc Matjašič.

Njihov naslednji izziv je Evopsko prvenstvo, ki bo konec decembra v Turčiji. »Celo leto bodo tekle priprave in moramo izpolniti vse kvalifikacijske norme. Upam, da nam uspe. A glede na to, kako smo začeli letos, še posebej z igralci iz našega kluba, mislim, da imamo vse možnosti, da se dokopljemo do tega cilja.«