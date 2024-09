Suha domača začimbna mešanica

Potrebujemo:

– 1 rdečo, zeleno in rumeno papriko

– 2 korenčka

– 1 gomolj zelene

– 2 korenini peteršilja

– 2 paradižnika

– 2 čebuli

– 6 strokov česna

– 1 por

– šopek drobnjaka

– šopek peteršilja

– šopek luštreka

– nekaj listov bazilike

– 4 žlice grobo mlete soli

– 2 žlici kurkume

Vso zelenjavo očistimo in narežemo na tanke rezine.

Na spodnje pladnje sušilnika naložimo bolj sočno zelenjavo, na višje platoje pa zelišča. Vmes naj bo gomoljna zelenjava. Vse skupaj sušimo na 70 stopinj Celzija približno 10–12 ur. Med sušenjem lahko platoje z zelenjavo menjavamo. Zelenjavo lahko sušimo tudi v pečici, zelišča pa na zraku. Sušimo tako dolgo, da so zelenjava in zelišča zares čisto suha. Suha zelišča in zelenjavo prestavimo v mešalnik, dodamo sol in vse skupaj zmeljemo tako drobno, kot želimo. Na koncu primešamo še kurkumo. Pripravljeno začimbno mešanico zapremo v suh kozarec. Hranimo ga v temnem in suhem prostoru.