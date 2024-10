Studenice: Delavnice o kulinarični dediščini zaključili s pokušino in predavanjem

Članice in člani Društva kmetic Studenice so se minuli petek, 11. oktobra, zbrali na prireditvi ob zaključku delavnic Ohranjanje kulinarične dediščine naših krajev.

»Projekt je potekal preko poletja, priredili smo sedem delavnic, na temo ohranjanje kulinarične dediščine naših krajev. Naše članice so pripravljale stare kmečke jedi, ki so jih pripravljale že naše babice. Jedi, katere še vedno živijo v naših kuhinjah. Jedi, katere si svoje mesto zaslužijo tudi v prihodnosti,« je pojasnila predsednica društva Klavdija Pahič.

Na delavnicah so tako predstavili številne tradicionalne slovenske jedi, med drugim tudi ocvirkovko, želodčkovo juho, gibanice, potice in druge jedi iz kvašenega testa kot so pletenice, makovke, žemljice … Vse to so na sklepni prireditvi razstavili, pokusili in tudi prisluhnili predavanju Žita so naše bogastvo. (B. Petelinšek, foto: Društvo kmetic Studenice)