Štrudelj z meto Margarete Voglar, dolgoletne predsednice KUD Janko Živko Poljčane in ravnateljice OŠ Gustava Šiliha Laporje.

Sestavine za testo:

– 350 g moke za vlečeno testo

– 1 dcl tople vode

– 1,5 dcl olja

– ščepec soli

– 1 žlica kisa

Vse sestavine lahko prilagajamo.

Sestavine za nadev:

– 1,3 kg jabolk

– 500 g skute

– 400 g kisle smetane

– Sladkor po okusu

– 4-5 vejic poprove mete

Tudi tukaj si sestavine lahko prilagajamo.

Priprava

V posodo damo presejano moko, dodamo toplo vodo, kis in sol. Vse skupaj dobro pregnetemo, da na koncu dobimo gladko, svetlikajoče testo. Za eno uro ga damo v polivinilasto vrečko, ki jo prej naoljimo.

V tem času umijemo jabolka, jih naribamo in sladkamo po okusu. V drugo skledo damo skuto, smetano, na tanko nasekljamo meto in tudi ta nadev po okusu sladkamo.

Pripravimo mizo, pogrnemo sveži prt/rjuho, jo pomokamo in vzamemo iz vrečke spočito testo. Testo z obeh strani rahlo pomokamo, razvaljamo in razvlečemo čim tanjše. Tako pripravljeno testo namažemo najprej s skutno-metinim nadevom, na vrh pa dodamo še jabolčni nadev. Konce testa zavihamo navznoter, da se nadev ne razlije, nato pa namazano testo s prtom zvaljamo v rulado. Veliko dolgo štruco je težko prenesti v pekač, zato sama testo po navadi razdelim v dva ali tri kose, ali pa štruco razrežemo na velikost stranice pekača.

V ogreti pečici štrudelj pečemo med 180˚ C in 200˚ C približno eno uro. Lahko ga potresemo s sladkorjem in postrežemo.

Dober tek.