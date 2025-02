Strokovna delavnica Okusi Rogle

V četrtek je v Vinski kleti Zlati grič potekala strokovna delavnica, namenjena lokalnim ponudnikom v Turistični destinaciji Rogla – Pohorje, ki se bodo letos ponovno ali prvič prijavljali na ocenjevanje za pridobitev znaka kakovosti blagovne znamke Okusi Rogle.

Na delavnici je strokovna komisija Izvorno slovensko, ki so jo sestavljali dr. Tanja Lešnik Štuhec, dr. Janez Bogataj, Marlena Skvarča in Mojca Polak, predstavila nove usmeritve v podeželskem gastronomskem turizmu in primere dobrih praks. (A. M., foto: Jesse Štefane)

