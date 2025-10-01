Stročji fižol v slanici za ozimnico

Sestavine za 2 velika kozarca:

1 kg stročjega fižola

1 l vode

žlica soli

žlica kisa

Priprava

korak:

Stročji fižol očistimo, odrežemo mu peclje in morebitne nitke, temeljito operemo in odcedimo ter narežemo na poljubne kose. V vreli slani vodi ga kuhamo približno pet minut. Ne kuhamo ga predolgo, sicer izgubi čvrstost in barvo. Na koncu dodamo še žlico kisa, da onemogočimo morebitne škodljive mikroorganizme.

korak:

Vroči fižol nadevamo v kozarce. Do centimeter pod robom zalijemo z vodo, v kateri smo ga kuhali. Kozarce tesno zapremo in pri 100°C (na primer v pečici) pasteriziramo približno eno uro. Kozarce postavimo v nekoliko globlji pekač z malo vode na dnu, da se toplota enakomerno prenaša. Če imamo le nekaj kozarcev, je bolj ekonomično, da jih pasteriziramo v loncu. Kozarce potopimo v vročo vodo do vratu in segrejemo na 90oC ter pustimo, da čisto rahlo vre pol ure.

korak:

Pasterizirane kozarčke pokrijemo z brisačo, da se počasi ohladijo. V času hlajenja se pokrovček običajno nekoliko vdre oz. vboči, kar je pri vlaganju odličen znak, saj to pomeni, da je popolnoma zatesnil.

Fižol v slanici lahko uporabimo za pripravo okusnih prilog in solat ali pa ga dodamo enolončnicam.