Stročji fižol v rižoti

Potrebujemo:

300 g stročjega fižola

200 g riža

1 čebula

2 stroka česna

1 korenček

1 steblo zelene

1 l zelenjavne jušne osnove

1 dl suhega belega vina

50 g parmezana

50 g masla

3 žlice olivnega olja

Sol, poper in nekaj vejic svežega peteršilja

Stročji fižol operemo, otrebimo in narežemo na 3 cm dolge kose ter skuhamo v soljenem kropu okoli 10 minut. Fižol odcedimo in prelijemo s hladno vodo. Čebulo, česen, korenček in zeleno drobno sesekljamo. V lončku segrejemo zelenjavno jušno osnovo. Na ponvi segrejemo olivno olje. Dodamo sesekljano čebulo, česen, korenček in zeleno ter pražimo približno 7 minut. Dodamo še opran riž in med stalnim mešanjem pražimo še nekaj minut. Nato prilijemo belo vino in mešamo, dokler vino ne izhlapi. Postopoma začnemo dodajati vročo jušno osnovo, dokler riž ni kuhan. Približno 5 minut pred koncem kuhanja dodamo stročji fižol in dobro premešamo. Ko je rižota kuhana, vmešamo še maslo in nariban parmezan, da se stopita in rižoto naredita bolj kremasto. Po okusu solimo in popramo ter potrosimo s svežim sesekljanim peteršiljem.