Stročji fižol s krompirjem

Potrebujemo:

500 g stročjega fižola,

5 večjih krompirjev

150 g slanine

1 čebulo 3 korenčke

2 žlički sladkorja

sol, poper

začimbe: majaron, šetraj, timijan

Stročji fižol kuhamo 10 min v slanem kropu. Toliko, da bo mehek, a še vedno čvrst. V isti vodi, kjer se je kuhal fižol, skuhamo še olupljen in narezan krompir. V ponvi pražimo najprej slanino narezano na kocke, nato dodamo na kocke narezano čebulo in zrezan korenček. Posladkamo in pustimo na ognju, da sladkor nekoliko karamelizira. Rahlo zalijemo z vodo, kjer smo kuhali krompir. Pustimo, da tekočina povre. Dodamo stročji fižol in krompir, pomešamo ter začinimo. Po potrebi zalijemo in kuhamo še nekaj minut.

