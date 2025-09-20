Stročji fižol s krompirjem in ocvirki

Sestavine za 4 osebe:

500 g stročjega fižola

500 g krompirja

4 žlice svinjske masti z ocvirki

sol

Priprava:

1. korak:

Fižolu odstranimo konice in po potrebi nitke. V vodi ga dobro operemo in zdrgnemo, da

odstranimo morebitne nečistoče. Čist fižol predevamo v cedilo, da odteče odvečna voda, nato ga narežemo na manjše kose.

2. korak:

Krompir olupimo in narežemo na poljubno velike kose. V večjem loncu zavremo osoljeno vodo in dodamo krompir in stročji fižol. Kuhamo približno pol ure oziroma dokler nista mehka.

3. korak:

V ponvi na majhnem ognju segrejemo mast z ocvirki in jih rahlo popražimo, da zadišijo. Kuhan krompir in fižol odcedimo ter prelijemo z ocvirki in mastjo ter premešamo. Namesto masti in ocvirkov nekateri za zabelo raje uporabijo kislo smetano, nekateri pa si privoščijo kar oboje.

Ta preprosta, a okusna in nasitna kmečka jed je bila nekoč pogosto na naših mizah tako pri nas kot tudi v sosednjih deželah.