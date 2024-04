Strip fest: odkrivanje čarobnega sveta stripov

Striparna Oblaček. V Celjskem mladinskem centru so pripravili tridnevni celjski strip festival Strip fest in pester spremljevalni program.

Minuli konec tedna so vse od petka do nedelje na celjskem strip festivalu poskrbeli za program dogodkov, ki so navdušili tako ustvarjalce kot ljubitelje stripov. V celjskem Mladinskem Centru Celje so sledili raznoliki dogodki, vse od delavnic risanja in navdihujoči pogovori z ustvarjalci. Gostovali so tako domači kot tuji umetniki.

Striparna Oblaček je festival izpeljala brez vstopnine, so pa omogočali nakup prav posebnih festivalskih majic, s katerimi so pokrili stroške v povezavi s festivalom.

Zaključili v velikem slogu

Zaključni dan festivala je prinesel še več navdušenja in ustvarjalnosti. Festival je bil poln življenja, kjer so udeleženci lahko nabavili izvirna dela in vinilke ter se srečali s priljubljenimi ustvarjalci. Risarske spretnosti so bile na preizkušnji pri risanju karikatur in ilustracij po naročilu. Dan se je zaključil s posebno zahvalo in slovesnim zaključkom festivala, ki je pustil globok vtis na vse udeležence. Kaj vse se je dogajalo med festivalskimi dnevi, preberite v aktualni številki časopisa Celjan, tukaj pa z vami delimo nekaj foto utrinkov.