Streljanje na Pohorju: našli trupli dveh moških

Operativno komunikacijski center Policijske uprave Maribor je bil danes okrog 14.30 obveščen o streljanju na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica.

Takoj po obvestilu so bili na kraj napoteni policisti. Po prvih ugotovitvah sta bili ob prihodu policistov na kraju najdeni dve moški trupli in sicer dveh starejših moških. O dejanju in prvih ugotovitvah s kraja sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru in dežurna državna tožilka iz Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru.

Več bo znano v naslednjih dneh, sporočajo policisti. Po neuradnih informacijah naj bi se dogodek zgodil v Modriču pri Keblju.