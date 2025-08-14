STRANICE Krajani zahtevajo dokončno zaprtje kamnoloma

Na Stranicah so obudili prizadevanja za zaprtje tamkajšnjega kamnoloma.

Koncesijska pogodba (koncesijo podeljuje država oziroma pristojno ministrstvo) za izkoriščanje apnenca in dolomita se podjetju VOC Ekologija izteče 10. decembra, krajani pa podaljšanju nasprotujejo, je razvidno iz protestnega pisma, ki so ga, vključno s približno 100 podpisi krajanov, poslali pristojnim institucijam.

Opustitev, ne sanacija

»Prebivalci Stranic in podpisani člani civilne iniciative smo močno zaskrbljeni nad dogajanjem v kamnolomu Stranice. Vsled aktivnosti utemeljeno dvomimo, da se izkoriščanje mineralne surovine izvaja v skladu s koncesijsko pogodbo,« so navedli v pismu. Prvopodpisani je vodja civilne iniciative Franc Kovše, ki je že 45 let v nadzornem odboru kamnoloma.

»Zahtevamo opustitev peskoloma, saj sanacija zaradi izpodkopavanja ni več izvedljiva. Želimo, da se kamnolom dokončno zapre, da bomo lahko znova normalno živeli,« je Kovše povedal za lokalni časopis NOVICE. Opisuje, da so zaradi miniranj nastale poškodbe na bližnjih stavbah, veliko je prahu in hrupa. »Vse imamo natančno dokumentirano,« navaja. Zahtevajo sestanke z vsemi vpletenimi – tako koncesionarjem, inšpekcijskimi službami, ministrstvom kot lokalno skupnostjo.

Sestanek s predstavniki Krajevne skupnosti Stranice in Občine Zreče so že imeli. Več in podrobeneje o tem pišemo v novi številki lokalnega časopisa NOVICE.