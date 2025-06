ŠTORE Zlati občinski grb domačim gasilcem

Prostovoljno gasilsko društvo Štore je (ob 80-letnici delovanja in prispevka k razvoju gasilstva v lokalni skupnosti) prejelo Zlati grb Občine Štore. Srebrnega so ob občinskem prazniku v tamkajšnjem kulturnem domu podelili Vladislavu Bogdanoviću in Ivanki Karolini Tofant, bronastega pa Marjanu Klinarju in Cveti Šuster.

Priznanja župana so si prislužili Zdenka Šlatau, Darinka Marinkovič, Primož Kroflič in Jernej Kitchen.

Štajerska železarska prestolnica občinski praznik sicer obeležuje prvega junija v spomin na leto 1836, ko je Ignacij Novak kupil fevdne pravice za odprtje rudnika Laška vas-Pečovje, ta pa je bil ob Južni železnici temeljnega pomena za razvoj železarstva v Štorah. (PŠ)