Za stanovalca, ki sta se sredi noči znašla ujeta v gorečem stanovanju večstanovanjske zgradbe, se je to noč vse izteklo srečno.

Okoli pol štirih zjutraj so štorski, prožinski in svetinski gasilci pohiteli na Kovinarsko v Štore, kjer je zagorel objekt.

Stanovalca, ki sta se pred ognjem zatekla na balkon in tam bila ujeta, so rešili. Požar so nato pogasili in pregledali prostore.

Policija vzrok za rdečega petelina še ugotavljajo, po prvih podatkih je na hodniku zagorela omarica za čevlje.

