ŠTORE Soglasja za gradnjo nadvoza Kompole že imajo

Do izgradnje nadvoza Kompole, ki bo nadomestil obstoječe nivojsko križanje železnice in lokalne ceste na Opoki pri Štorah, bo potrebnih še nekaj let.

Občina je uspela pridobiti potrebna dovoljenja in soglasja, zaradi križanja ceste s kolesarko (na sliki) in gneče, ki nastane ob spuščenih zapornicah, pa bi veljalo pohiteti, saj pogosto prihaja do kritičnih situacij. Kdaj si lahko krajani obetajo nadvoz, odgovarja štorski župan Miran Jurkošek.

»Za to lokacijo imamo soglasje ministrstva in infrastrukturo, imeli smo sestanek na Slovenskih železnicah, zdaj smo v fazi priprave projektne naloge. A najpomembnejše je, da so nam na ministrstvu in železnicah prižgali zeleno luč. Veljajo pa tudi pravila o razdaljah med posameznimi nadvozi.«

PŠ