ŠTORE Skozi naselje s 107 km/h

Celjski prometni policisti so v okviru poostrenega nadzora prometa v Štorah včeraj ujeli prekrškarja, ki sta občutno pretiravala s pritiskanjem stopalke za plin.

Prvemu so pri vožnji skozi naselje, kjer je omejitev 50 km/h, izmerili kar 107 km/h, drugemu, ki je voznik začetnik, pa 100 km/h.

Zoper oba so podali obdolžilni predlog na celjsko okrajno sodišče in predlagali začasni odvzem vozniškega dovoljenja.

Skupaj so zabeležili 17 prekoračitev dovoljene hitrosti, v delu pa so imeli tudi voznika, ki je brez veljavne vozniške vozil pod vplivom amfetaminov, avto, ki so mu ga zasegli, ni bil registriran, tablice pa so pripadale drugemu vozilu.

PŠ