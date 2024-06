ŠTORE Pri županu deveterica najboljših učencev

Tai Rožman Berčon, Peter Gorenjak, Tajda Mastnak, Maida Ramić, Gašper Romih, Neža Selič, Ajda Vouk, Maks Zimšek in Mihael Žlender je deveterica najuspešnejših, hkrati pa izjemnih učencev Osnovne šole Štore, ki jih je župan Miran Jurkošek povabil na tradicionalni sprejem. Šolarji so bili uspešni na številnih področjih.

»Učenci so v devetih letih šolanja dokazali, da se z delom, vztrajnostjo in trudom lahko doseže zastavljene cilje. Še bolj kot cilj naj jim bo v življenju pomembna pot, na katero bodo stopali in na njej puščali sledi. V Osnovni šoli Štore in kraju so pustili sled, sedaj naj pogumno sledijo svojim sanjam in ne skrbijo, če kdaj zaidejo. Pomembno je, da ostanejo zvesti sami sebi in da so ponosni nase«, je izpostavil štorski župan in se ob tem zahvalil ravnateljici šole Mojci Rožman ter razredničarkama Barbari Štimulak in Manici Doberšek za odlično vodenje učencev na njihovi izobraževalni poti.

Spomnimo, da je OŠ Štore letošnja prejemnica Zlatega občinskega grba, Rožmanova pa se poslavlja od ravnateljevanja.