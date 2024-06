ŠTORE Prejemniki občinskih priznanj

Osnovna šola Štore je prejemnica Zlatega občinskega grba. Prejeli so ga ob prazniku Občine Štore, prislužili pa so si ga za uvajanje novosti na šoli, kulturni razvoj otrok in mladine ter odlično povezovanje z lokalno skupnostjo.

Srebrni grb so podelili Ivanu Šelihu iz pisarne ombudsmana (za svetovanje občanov s področja varovanja človekovih pravic in humanitarni delavki Jožici Krajnc za nesebično pomoč sokrajanom, bronastega pa Zdenki Lokmič za strokovno pomoč sokrajanom in športnemu delavcu Andreju Hrastniku.

PŠ