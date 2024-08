ŠTORE Poziv k prijavi škode po neurju

Občina Štore je objavila poziv za prijavo škode po močnem neurju, ki je to območje prizadelo konec julija.

Oškodovani lastniki lahko škodo uveljavljajo do konca meseca in sicer za kmetijska zemljišča in gozdove, delno tudi za objekte.

Kmetijski pridelki, poljščine, sadovnjaki in vinogradi se ne bodo popisovali, enako velja tudi za škodo, ki je nastala ob toči.

Občinska komisija prav tako ne bo ocenjevala škode na gozdnih cestah, vodotokih, kulturni dediščini, državnih cestah in v gospodarstvu, saj je to v pristojnosti države.

PŠ