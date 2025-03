Popoldne je zagorelo v prostorih podjetja Štore Steel.

Po prvih podatkih je verjetno najprej prišlo do eksplozije, saj so nekateri občani slišali močan pot, nato se je po Štorah in okolici razlegel gost dim.

Gasilci, policisti in preiskovalni sodnik so na terenu.

Po besedah direktorja podjetja Ivana Janija Jurkoška je prišlo do eksplozije žlindre, kar je povzročilo nekaj gmotne škode, poškodovanih pa ni.

Vzrok požara uradno še ni potrjen, gasilci pa imajo razmere pod nadzorom.

PŠ