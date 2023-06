ŠTORE Občina danes praznuje

Studio 73 in arhitekt Gregor Žohar sta letošnja prejemnika srebrnega grba Občine Štore. Bronasti grb so na včerajšnji osrednji slovesnosti ob današnjem občinskem prazniku podelili Jaroslavu Grajžlu in štorski enota celjske knjižnice. Priznanja župana so si prislužili Taya Čanžek, Lana Kačičnik in Ivanka Tofant.

Žup an Štor Miran Jurkošek je ob tem izpostavil najvidnejše dosežke in naložbe v zadnjem letu, največja med njimi je nova športna dvorana Green Steel, nadaljujejo gradnjo državne kolesarske poti, postavitev kanalizacije je v zaključni fazi, kmalu naj bi se končala tudi dela na državni cesti Štore-Svetina.

Štorovčani se danes spominjajo leta 1836, ko je Ignacij Novak kupil fevdne pravice za odprtje rudnika Laška vas-Pečovje, ta pa je bil ob južni železnici temelj za razvoj železarstva.

PŠ