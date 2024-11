ŠTORE Namesto Prostoferja Štorovčan

V Štorah so se na nekoliko drugačen način lotiti problematike prevozov za starejše občane, ki bivajo v bolj oddaljenih naseljih. Projekt Štorovčan, ki so ga občinski svetniki prejšnji teden potrdili na 13. redni seji (sprejeli so tudi pravilnik o uporabi vozila) in ga bodo izvajali skupaj z domačim društvom upokojencev, enako kot pri Prostoferju sloni na prostovoljnem delu šoferjev, prevozi pa bodo za uporabnike brezplačni.

Namenjen je zlasti tistim, ki ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov. V ta namen je občina kupila rabljeno vozilo Citroen Berlingo (na ponazoritvenih slikah) in zanj odštela dobrih 14.000 evrov.

Po besedah župana Mirana Jurkoška so se za takšen tip avtomobila odločili iz povsem praktičnih razlogov (zadnja vrata so drsna, sedeži so višji, velik prtljažnik omogoča prevoz invalidskega vozička). Na koliko uporabnikov lahko računajo, se bo šele pokazalo. Štorovčan je pripravljen za prve kilometre, ki naj bi jih naredil najkasneje v začetku prihodnjega meseca.

PŠ