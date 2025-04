Minulo nedeljo so v Štorah, v Športni dvorani Štore Green Steel, na koncertu ob materinskem dnevu na svoj račun prišli ljubitelji dalmatinske glasbe, nastopili so namreč Marko Škugor in Kvatropirci. Glasbeniki so tokrat prvič nastopili skupaj in s tem navdušili dvorano. Z vami delimo nekaj foto utrinkov. (MH, foto: Edo Eispieler)

