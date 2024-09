ŠTORE Jeklarji ne bodo odpuščali

Avtomobilska kriza je zajela je tudi slovenske dobavitelje, teh je okoli 400, ki oskrbujejo

večinoma nemške proizvajalce. Med njimi je tudi Štore Steel, kjer zaradi upada naročil ne želijo odpuščati.

Na dlani je, da so motnje posledica hude kitajske konkurence na področju električnih avtomobilov, najbolj pa so se na udaru znašle prav gospodarske družbe, kjer so se resno lotili zelenega prehoda.

»Nobenega odpuščanja ne bo. Stanje na trgu kadrov je slabo, zlasti pri profilih, ki jim iščemo mi. Karkoli bi zdaj izpustili iz rok, bi težko dobili nazaj. Drugi razlog je, da z okrnjeno ekipo procesov ne moremo vodit. Morda lahko delamo kak dan ali dva manj, s številno manjšo ekipo pa gotovo ne«, pomirja direktor Jani Jurkošek.

Največji osip je doslej bil pri gospodarskih vozilih, do 30 odstotkov, kar se bo pri Štorovčanih odrazilo z okoli dvanajst odstotki.

Več preberite v Celjanu.

PŠ