ŠTORE CELJE Župana sprejela Domna Makuca, najboljšega mladega rokometaša Evrope

Štorski in celjski župan Miran Jurkošek in Matija Kovač sta pripravila sprejem za najboljšega mladega rokometaša Evrope v minuli sezoni Domna Makuca.

23-letni Kozinčan je športno dozorel v rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško, nato pa z Barcelono dvakrat osvojil evropski naslov. Letos je Kataloncem v finalu sicer spodletelo, Makucu pa so kmalu zatem na Dunaju nato podelili ta laskavi naziv.

Zadnje dneve dopustovanja (svoj klub se bo vrnil v prvi polovice avgusta) organizator igre preživlja v Štorah in Celju, predvsem z županom Jurkoškom pa ga povezuje velika naklonjenost do športa. »Vemo, da je športni fanatik in uživa v uspehih Slovencev. Nekako smo se združili, ne bom rekel, da sodelujemo, temveč skupaj uživamo v vsem tem in veseli me, da me podpira in opaža moje dosežke.«

Makuc, ki je ob tej priložnosti županoma poklonil svoja dresa, sicer rad zahaja na teniška igrišča v Štorah, njegovo dekle pa prihaja iz Celja. Letos se mu je obetala selitev na Dansko, vendar je naposled ostal pri katalonskemu velikanu. Kot nam je še dejal, je pripravljen priskočiti na pomoč, če bodo v železarski prestolnici kdaj obujali rokomet, kar je sicer županova velika želja.

