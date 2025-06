Na Črešnjevcu je potekala predstavitev novega knjižnega dela Mirka Munde z naslovom Stoletje Črešnjevca in njegove okolice.

Knjiga je izšla pri Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica po večletnem poglabljanju in raziskovanju. Avtor Mirko Munda je pri pisanju knjige črpal iz številnih virov, med drugim iz župnijskega arhiva in šolske kronike. Že v uvodu je poudaril, da je bila njegova glavna sogovornica upokojena učiteljica Francka Rajh. Pri ustvarjanju knjige se je najbolj oprl na Spominsko knjigo (kroniko) župnije Črešnjevec, poleg tega pa tudi na šolsko kroniko in gradivo, ki ga hranijo Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenski šolski muzej, Arhiv Republike Slovenije in Muzej narodne osvoboditve Maribor.

Skozi vsebino

Knjiga je razdeljena po poglavjih, ki zajemajo zgodovino Črešnjevca in njegove okolice, delovanje društev, prosvetno dejavnost, množične organizacije ter pomembnejše dogodke.

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je prispeval glavnino finančnih sredstev za izdajo knjige, pomembno pa je tudi sodelovanje 18 donatorjev, ki so podprli izid tega dela. (B. Ptičar)