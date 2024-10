Štirje letni časi v glasbi, poeziji in sliki

Ljubitelji klasične glasbe so lahko minuli teden v Stari grofiji pod Celjskim stropom uživali v edinstvenem glasbenem dogodku, klasičnem koncertu, poimenovanem Štirje letni časi.

Obiskovalci, ki so napolnili historično dvorano, so se ob odlični klasični glasbi, v soju 250 sveč in ob vseh zgodovinskih podobah, ki so jih obkrožale, lahko za eno urico počutili, kot bi se s časovnim strojem preselili stoletja nazaj.

Za glasbeno poslastico so sicer poskrbeli Inga Ulokina na violini, ki je prevzela tudi umetniško vodstvo dogodka, Domen Hrastnik na violončelu, Olga Ulokina na klavirju in Miha Plevčak na klavirski harmoniki. Obiskovalci so na koncertu lahko prisluhnili mojstrovinam klasične glasbe, ki so pripovedovale prav o izbrani tematiki: štirih letnih časih. Ciklus letni časi Antonia Vivaldija poznamo kot eno najbolj izvajanih del klasične glasbe. Simbol cikličnosti življenja, ki ga nekako ponazarjajo štirje letni časi, pa je bilo čutiti tudi v skladbi Letni časi Petra Iljiča Čajkovskega. Po svoje sta oba ciklusa povezana tudi s poezijo, saj je Vivaldi poleg glasbe napisal še 4 sonete, ki so vpisani v notno partituro tega dela, Čajkovski pa je za navdih za svoj ciklus vzel poezijo različnih avtorjev, ki jo je kot epigram zapisal pred vsakim stavkom. »Ta slikovit prikaz povezave poezije in glasbe pa je nocoj dopolnila še izjemna likovna komponenta – prekrasni prizori letnih časov na Celjskem stropu, ki nas s svojo lirično pastoralnostjo ponesejo v čudovito hribovito pokrajino,« je dodala Inga Ulokina. Navdušena publika si je ob koncu koncerta z bučnim aplavzom prislužila še bis – delo Astorja Piazzolle, še enega slavnega skladatelja, ki ima v svojem opusu ciklus letnih časov. Tako se je glasbeno popotovanje iz baroka in romantike sklenilo s sodobno glasbo. Prav posebno piko na i pa so dodale tudi 4 violine iz violinistkine osebne zbirke, ki so bile zvočno izbrane posebej za vsak letni čas. Najstarejši instrument sega v leto 1830.

Z vami delimo tudi nekaj fotografij, katerih avtorica je Julija Andrianova Photography. (MH)